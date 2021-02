2 agentes muertos, 3 heridos, sospechoso muerto en Florida

SUNRISE, Florida (AP) - Dos agentes del FBI murieron y tres resultaron heridos en un tiroteo que estalló el martes cuando llegaron para registrar un departamento en un caso de pornografía infantil, un enfrentamiento que marcó uno de los días más sangrientos en la historia del FBI. Se cree que el sospechoso se suicidó.

La violencia obligó a los residentes del suburbio de Sunrise en Fort Lauderdale a acurrucarse dentro de sus casas cuando un equipo SWAT irrumpió en el edificio de apartamentos y helicópteros de la policía sobrevolaron el cielo.

El director del FBI, Christopher A. Wray, identificó a los dos agentes asesinados como Daniel Alfin y Laura Schwartzenberger, ambos especializados en investigar delitos contra niños.

Dos de los agentes heridos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento y se encontraban en condición estable, dijo el agente del FBI de Miami Michael D. Leverock. El tercero no requirió hospitalización, dijo Wray.

Según una investigación preliminar, los funcionarios federales creen que el sospechoso se disparó fatalmente, según un oficial de la ley familiarizado con el asunto. La persona advirtió que aún no se ha determinado una causa oficial de muerte y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir la investigación públicamente.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6 a.m.en un vecindario de clase media de viviendas unifamiliares, dúplex y edificios de apartamentos ubicado al oeste de Fort Lauderdale, cerca de los Everglades.

Los disparos estallaron con unos cuatro disparos: "¡Bum, bum, bum, bum!" dijo Julius McLymont, cuya casa limita con el complejo de apartamentos Water Terrace donde el sospechoso estaba atrincherado.

Al principio, McLymont pensó que los disparos eran contraproducentes, luego, dos minutos después, escuchó unos cinco disparos más. Salió y miró por encima de la cerca mientras los coches de la policía y las ambulancias entraban apresuradamente. Luego vio a agentes trabajando en alguien que yacía en el suelo antes de subir a la persona a una ambulancia.

A continuación apareció un equipo SWAT, con agentes ataviados con equipo antidisturbios. Luego dieron la vuelta al edificio, gritando: "¡Vamos, vamos, vamos!" Dijo McLymont. Dijo que no podía ver el apartamento donde ocurrió el tiroteo desde su ubicación.

Horas más tarde, la policía de Sunrise instó a los residentes de Water Terrace a permanecer dentro de sus hogares mientras la policía bloqueaba las entradas a su comunidad.

Los agentes del FBI habían llegado al complejo de apartamentos para entregar una orden de registro federal en relación con un caso de pornografía infantil y delitos violentos contra niños, según Leverock y el presidente de la Asociación de Agentes del FBI, Brian O'Hare.

Los tiroteos marcaron uno de los días más sangrientos en la historia del FBI en el sur de Florida y también uno de los más mortíferos a nivel nacional, según el sitio web del FBI.

Schwartzenberger, de 43 años, había sido agente del FBI desde diciembre de 2005 y trabajaba en la oficina de campo de Miami en un escuadrón de agentes que manejaban crímenes violentos contra niños, según los registros judiciales. Su trabajo se centró principalmente en rastrear a los delincuentes que explotan sexualmente a niños en línea e investigar otros delitos contra los niños.

Alfin, de 36 años, quien también investigó casos de explotación infantil, había trabajado anteriormente en la sede del FBI manejando casos importantes relacionados con delitos violentos contra niños, según los registros judiciales. Tenía un título en tecnología de la información y pasó por los programas de capacitación especializada del FBI para delitos cibernéticos. Estuvo involucrado en una importante investigación de explotación infantil llamada Playpen que resultó en arrestos en todo el mundo.

"El agente especial Alfin y el agente especial Schwartzenberger ejemplificaron hoy el heroísmo en defensa de su país", dijo Wray. "El FBI siempre honrará su máximo sacrificio y siempre estará agradecido por su valentía".

Después de los tiroteos del martes, motocicletas de la policía con las luces encendidas escoltaron a un camión de rescate de bomberos que llevó el cuerpo de uno de los agentes a la oficina del médico forense en la cercana Dania Beach. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de numerosas agencias se alinearon para presentar sus respetos mientras un cuerpo cubierto con una bandera era retirado del vehículo y llevado al interior.

Alex Piquero, profesor de sociología de la Universidad de Miami que se ha especializado en criminología, dijo que entregar órdenes de registro en el hogar de una persona es increíblemente peligroso para los agentes del orden.

"La entrega de órdenes judiciales, junto con las llamadas por disputas domésticas y las persecuciones a alta velocidad, se encuentran entre las más peligrosas para las fuerzas del orden, no saben lo que les espera en el interior", dijo Piquero.

Ha habido varios otros tiroteos a lo largo de la historia del FBI en los que dos agentes han muerto, según el Wall of Honor de la oficina.

En el sur de Florida, el infame "tiroteo de Miami" en 1986 se cobró la vida de los agentes Ben Grogan y Jerry Dove en un tiroteo con dos sospechosos de robo fuertemente armados que también murieron. Otros cinco agentes del FBI resultaron heridos en ese tiroteo, lo que llevó a la oficina a actualizar las armas que llevan los agentes.