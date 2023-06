Advierten sobre el uso de fuegos artificiales en zonas prohibidas ante las celebraciones del 4 de julio

Aunque el Valle no tiene una prohibición de quema y al nivel de condado no hay restricciones, cada ciudad tiene sus restricciones, por ejemplo la ciudad de Pharr no permite el uso de fuegos artificiales.

La consecuencia es una multa de hasta $2.000, aunque ciudades como la de Pharr no permiten el uso de fuegos artificiales, si usted decide lanzar fuegos artificiales el 4 de julio, el mariscal de incendios de la ciudad de Pharr, Mike Navarro dice que la mayoría de los accidentes que ocurren durante este fin de semana son prevenibles. Navarro aconseja que siempre esté un adulto presente y que esté bien atento y que se enciendan en un lugar plano, lejos de largos pastos y residencias para evitar posibles daños.

"Una de las cosas que pueden pasar y ha pasado antes, es que se pueden lastimar las manos, los dedos, los ojos," dijo Mike Navarro el fundador y mariscal de incendios de Pharr. "Se puede pasar un alumbre y ese alumbre puede pasar para casas y eso es lo que no queremos que pase, no queremos un accidente que pase".

Otra actividad que es muy peligrosa tanto como los fuegos artificiales son las luces de bengala que se pueden incendiar a temperaturas altas y por ser sostenidas con las manos aumentan la posibilidad de quemaduras

Además, no es recomendable usar mercancía fabricada fuera de los Estados Unidos, por ejemplo de México, porque no está registrada aquí y pueden ser peligrosos.

