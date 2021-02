AEP Texas proporciona actualización sobre restauración de energía, responde preguntas frecuentes

in Hechos Valle

AEP Texas el martes por la tarde proporcionó una actualización sobre cuándo se puede restablecer la energía en todo Texas y proporcionó respuestas a las preguntas frecuentes. Lea su comunicado de prensa a continuación:

Estado de restauración: 2-16-2021: 1 p.m.

A medida que el estado continúa experimentando una escasez de generación eléctrica, AEP Texas continúa esperando el permiso del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) para comenzar la restauración completa incluso cuando ERCOT continúa solicitando que AEP Texas y otras empresas de servicios públicos eliminen la carga eléctrica adicional de la red eléctrica. No está claro cuándo ERCOT emitirá el visto bueno que permitirá a las empresas de servicios públicos comenzar la restauración completa del servicio a los clientes.

¿Qué sucede cuando ERCOT da permiso para comenzar la restauración completa del servicio?

El daño a nuestro sistema eléctrico por la tormenta de invierno no parece significativo. Una vez que recibamos el visto bueno de ERCOT, comenzaremos a restaurar la energía. En muchos casos, el frío extremo y el tiempo que los clientes han estado sin servicio harán que sea necesario que las cuadrillas vayan a las subestaciones y vuelvan a encender manualmente los circuitos. Esto no se puede hacer por adelantado. Este será uno de los primeros pasos que daremos cuando recibamos la luz verde de ERCOT para comenzar la restauración completa.

¿Por qué no veo cuadrillas ni camiones utilitarios en mi vecindario?

A diferencia de otros eventos climáticos importantes, este no ha causado daños generalizados al sistema eléctrico de AEP Texas. En su mayor parte, nuestro sistema permanece intacto y estamos esperando recibir permiso de ERCOT para restaurar la energía. Estas interrupciones no se deben a daños de transmisión y distribución en nuestro sistema. Existe una falta de generación eléctrica a partir de plantas de energía en ERCOT. Nota: AEP Texas no posee generación.

Tenemos equipos de transmisión que realizan las reparaciones necesarias a nuestras líneas eléctricas más grandes y otros equipos que pueden haber sido dañados debido a la tormenta invernal extrema. AEP Texas está identificando cualquier daño a nivel local que pueda necesitar atención o que pueda repararse fuera de línea ahora.

¿Qué o quién es ERCOT y qué es un cobertizo?

Piense en ERCOT como el controlador de tráfico aéreo para la electricidad en aproximadamente el 80 por ciento del estado. Su trabajo principal es prevenir daños a la red eléctrica. Eso significa que cuando la cantidad de electricidad generada por las centrales eléctricas cae significativamente por debajo de la demanda eléctrica (uso de electricidad por parte del cliente), ERCOT tiene la autoridad para ordenar a las empresas de servicios eléctricos que interrumpan el servicio como medida de protección contra daños a la red y cortes prolongados.

Esta interrupción del servicio se conoce como una "caída de carga" porque las empresas de servicios públicos están reduciendo o eliminando la cantidad de energía entregada a través de sus líneas eléctricas.

¿Qué pasó con las interrupciones rotativas anunciadas anteriormente?

Inicialmente, el plan era interrumpir la energía en un área y luego pasar a otra área mientras se restauraba la energía en la primera área, y así sucesivamente. En la práctica, las interrupciones rotativas se han centrado en servicios críticos como hospitales, plantas de agua de la ciudad y otros servicios de la ciudad. Otras interrupciones se expandieron a nuevas áreas a medida que ERCOT continúa indicando a AEP Texas y otras empresas de servicios públicos que interrumpan el servicio a clientes adicionales. La capacidad de electricidad producida por las centrales eléctricas no aumentó a pesar de que la demanda de electricidad siguió aumentando.

¿Cómo sucedió esta situación?

A medida que las temperaturas comenzaron a bajar, algunas centrales eléctricas comenzaron a desconectarse o dejar de producir electricidad incluso cuando aumentó la demanda de electricidad. ERCOT respondió ordenando a las empresas eléctricas que comenzaran a interrumpir el servicio a los clientes. Este es el evento meteorológico más extremo y generalizado en la historia reciente y ha afectado a todos los servicios públicos en Texas, dejando a 4 millones de clientes en todo el estado sin electricidad. La capacidad de generación de las plantas de energía aún no ha aumentado al nivel que permitiría a ERCOT informar a las empresas de servicios públicos que pueden comenzar la restauración completa de la energía.

La pérdida de la electricidad generada por las centrales eléctricas es lo que motivó a ERCOT a ordenar las interrupciones del servicio como medida de seguridad.