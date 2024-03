Alcalde de Progreso enfrenta cargos de narcotráfico

El alcalde de progreso sigue bajo la custodia de las autoridades federales tras su detención con cargos relacionados con el narcotráfico.

Esta tarde, Progreso tiene un alcalde que está detenido por la policía Federal, los Marshall, y que enfrenta cargos que incluye poseer y distribuir cocaína. Pero según el abogado de este gobierno municipal, el alcalde es inocente hasta que se le compruebe culpable.

"La constitución de Texas dice que si eres convicto de un delito mayor, entonces estás descalificado.", agrega Javier Villalobos, abogado municipal de Progreso.

Pero por ahora el alcalde Gerardo Alanís sigue siendo alcalde. Aunque sea tras de las rejas. Esta mañana la juez federal Karen Betancourt dictamino que como los cargos involucran cocaína no le dio fianza.

"Los otros comisionados no tienen derecho, no tienen autorización para remover, para mover a alguien, aunque quisiera, va a ser tocante para hacer una decisión del alcalde, horitas y se retira o no.", agrega Villalobos.

Y si el alcalde no se presenta a las sesiones de cabildo. El abogado del gobierno municipal le informo a noticias RGV que el alcalde Alanis, enfrenta el riesgo de ser retirado de su cargo.

Este residente de Weslaco, Reynaldo Robles, nos dice que le parece difícil encontrar servidores públicos en los que él pueda confiar.

"Parece que cosas empeoran cada año" agrega Reynaldo Robles, residente de Weslaco

Si el alcalde Alanis decide pedir licencia, se tendrá que convocar una elección especial entre los primeros 120 días.

El alcalde Gerardo Jerry Alanís, seguirá bajo la custodia de la policía federal, los Marshall, hasta su próxima audiencia el jueves 21 a las 2:15 de la tarde en los tribunales federales en Brownsville. Puede confiar noticias RGV para traerle lo último acerca de este caso.