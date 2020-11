AMLO presenta guía ética con la que busca cambiar a México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El gobierno de México presentó el jueves una "guía ética" que distribuirá entre la población y con la que espera fomentar valores que permitan transformar el país.

El documento, elaborado por grupos de trabajo en los que participaron académicos e iglesias, incluye conceptos que van desde el respeto a las diferencias, la igualdad, la justicia o el respeto al medio ambiente, hasta otros como el perdón, el placer o la familia.

Cuando llegó al poder en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció que impulsaría una "constitución moral", pero al final se decidió en que sólo fuera una "guía ética para la transformación" con directrices que serían voluntarias.

"No es una ley, no se trata de una norma jurídica de ningún tipo", dijo Jesús Ramírez, vocero del presidente y encargado de presentar el texto. "Es un documento para el debate, para la discusión, para la reflexión y, por lo tanto, la incorporación de los valores y principios que ahí se exponen es absolutamente voluntaria"

Desde que López Obrador asumió la Presidencia apostó por educar en valores para llegar a una "república amorosa" porque parte de los problemas del país se debían, a su juicio, a la descomposición moral que imperó durante el periodo neoliberal. Pero la propuesta de una "constitución moral" generó multitud de críticas de diversos sectores que tacharon al presidente de ser muy conservador en lo moral y comportarse como si fuera un mesías.

El mandatario reconoció el jueves que "hubo todo un debate" sobre su propuesta y dio a entender que por eso la idea de la "constitución" -que implica obligatoriedad- se modificó para apostar por una "guía" voluntaria en la que, según dijo, cada término fue cuidado para que fuera "de aceptación general" y no provocara confrontación.

El documento, que se repartirá a los ancianos para que sean ellos los que lo divulguen, tiene frases para todos los gustos e incluso ideas que parecen contradecirse entre sí.

En un país que sigue desangrado por la violencia, aboga por el perdón pero también por la justicia.

Por un lado, pide a las "víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia" que perdonen a los agresores y defiende que "criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación e incluso la terapia psicológica", pero también indica que no se puede renunciar a las penas de cárcel "por la seguridad de la sociedad y por motivo de justicia" y apuesta por combatir el autoritarismo y las leyes sin sentido o injustas.

En algunos puntos recuerda a los catecismos católicos, como cuando aboga por "no mentir, no robar, no traicionar", pero también defiende el laicismo, el gozo "tanto en sus expresiones espirituales como en las corporales" y la familia como un núcleo diverso conformado por personas de distinto o el mismo sexo.

Y aunque apuesta por "cuidar" la vida, elude toda alusión que pueda vincular ese principio al eterno debate del aborto.

En el tema económico dice que es "lícito poseer y acrecentar bienes" siempre y cuando se haga con respeto a las leyes pero subraya la riqueza debe ser distribuida y que los empresarios deben ser "responsables" y tener "conciencia social".

Las primeras reacciones no tardaron en llegar a las redes sociales entre quienes denuncian que cercanos al presidente no siguen esos principios o quienes defienden que la única guía ética de los mexicanos debe ser la Constitución.

El expresidente Felipe Calderón, por ejemplo, ironizó en Twitter que "para cartilla moral del sexenio, es más precisa la "Biblia" de Pío López Obrador, que registra las entradas de dinero ilegal que fueron a dar a su hermano lopezobrador- ¿cuando nos presentan esa "Biblia" en una mañanera?".

Se imprimirán diez millones de guías a repartir, en primer lugar, a los adultos mayores para que, quien lo desee, se encargue de explicar esos valores entre los suyos.

