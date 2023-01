Aquí en entre nos: Avatar, The Way of the Water supera los dos millones de dólares

"The way of water connects all things" ciertamente, conectó a los cinéfilos. Disney anunció que "avatar: the way of water" superó la marca de los dos mil millones de dólares en la taquilla mundial. Avatar y la original de Titanic combinados, convierte a James Cameron en el único director que dirige tres películas en el club de los dos mil millones de dólares. Vea el video para el informe completo.