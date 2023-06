Aquí Entre Nos: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas invitan a los artistas a unirse a sus filas

La academia cinematográfica invitó a Taylor Swift a unirse a sus filas. La cantautora y cineasta se encuentra entre los 398 artistas y ejecutivos a los que se les ofreció membresía este año.

Los escritores y directores ganadores del Óscar por "Everything everywhere all at once", Daniel Kwan y Daniel Scheinert están en la lista, junto con la nominada al Oscar Stephani Hsu (shoo) y el ganador del Óscar Ke Huy Quan (key way kwan) de esa película.

Así como la estrella de "Elvis" y nominado al Óscar Austin Butler y la actriz y cantante Keke Palmer.

Mientras que los fanáticos de Annie Murphy están contentos, ya que ella es la voz de la sirena "Chelsea Van Der Zee" en "Ruby Gillman, Teenage Kraken" y protagoniza el episodio "Joan is awful" de la nueva temporada de "Black Mirror".

"Realmente se siente como cuando llueve, llueve a cántaros, porque durante un tiempo estuve sentada en casa, como, ¿qué muebles debería reorganizar hoy? Pero sí, han sido unas pocas semanas geniales, y estoy muy orgullosa de ambos proyectos", comenta Annie.