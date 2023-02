Aquí Entre Nos: Cantante Madonna rechaza las críticas por su apariencia

Madonna usó sus redes sociales para calificar las críticas hechas a su apariencia tras su presentación en la entrega de los Premios Grammy como producto del edadismo y la misoginia.

La superestrella afirmó jamás que se disculpó ni por su arte ni por cómo se ve o se viste.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la superestrella dijo que las críticas eran edadistas y misóginas, propias de la era en que vivimos.

La cantante, quien fue la encargada de anunciar la presentación de Sam Smith y Kim Petras, dijo que, en lugar de centrarse en su discurso, las personas prefirieron criticar cómo lucía en una imagen que se volvió viral y que, según ella, la mostró distorsionada por el lente de la cámara del fotógrafo que hubiera distorsionado el rostro de cualquier otra persona.

De esa forma, Madonna respondió a los usuarios que dijeron encontrarla "irreconocible" y que la acusaban de tener una presunta "obsesión con la cirugía plástica".

"Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar ahora," escribió al pie de las imágenes en donde se la ve acompañada por Sam smith y Cardi B, entre otros.

Madonna añadió que, en su opinión, los medios la han degradado desde el comienzo de su carrera, pero que aun así se siente feliz de considerarse una pionera para que las mujeres puedan vivir un tiempo más fácil en los años venideros.