Aquí Entre Nos: Lista de ganadores de los premios 'AARP'

Jennifer Lopez lleva su viaje personal al cine en la nueva película titulada 'This is Me Now: A Love Story'.

Acaba de publicarse un adelanto de lo que se llama "un original cinematográfico narrativo", que se estrena en Amazon Prime Video el 16 de febrero, el mismo día en que sale su álbum 'This is Me Now:

En otras noticias, hay más honores para los 'Killers Of The Flower Moon", esta vez en los "premios de películas para adultos" de AARP.

La película de Martin Scorsese fue nombrada mejor película y Robert De Niro ganó el premio al mejor actor de reparto.

Las estrellas de "Nyad", Annette Bening y Jodie Foster, fueron nombradas mejor actriz y mejor actriz de reparto, respectivamente.

Mientras que Colman Domingo se llevó el premio al mejor actor por "Rustin".

El mejor director fue para Christopher Nolan por "Oppenheimer", y Greta Gerwig y Noah Baumbach ganaron el premio al mejor guionista por 'Barbie'.

Para ver la lista de resultados completos, puede visitar aarp.org.