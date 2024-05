Aquí Entre Nos: Nuevas películas por estrenarse

Kristen Stewart regresa a las historias de vampiros. La veterana de "Twilight" protagonizará la película de suspenso "Flesh Of The Gods".

Stewart y Oscar Isaac interpretarán a un matrimonio rico en Los Angeles durante los años 80, inmerso en una cultura de emociones y violencia.

Los productores esperan comenzar a filmar este año.

En otras noticias, Rosamund Pike encontró un proyecto mágico. La actriz de "Saltburn" se une al elenco de "Now You See Me Three", una continuación de la franquicia de robos cometidos por magos que comenzó en 2013.

Antes de hacerlo, Pike protagonizará el suspenso psicológico "Hallow Road".

Continuando con el cine, Paul Walter Hauser asume varios roles nuevos.

El actor ganador del Emmy protagonizará una película biográfica de Chris Farley. Además, se unió a Liam Neeson y Pamela Anderson en el elenco de la nueva versión de "Naked Gun", asumiendo el papel del "Capitán Ed", que interpretó George Kennedy.

Según Hollywood Reporter, Hauser debutará en el Universo Marvel con un papel en "The Fantastic Four", que se estrenará el próximo año.