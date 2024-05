Aquí Entre Nos: Presentan 'Megalopolis' en festival de cine de Cannes

By:

Tenemos una mirada a "Megalopolis" de Coppola; Chris Hemsworth se disculpa por "Thor: Love and Thunder"; y nueva música de Deep Purple.

¡El cinco veces ganador del Oscar Francis Ford Coppola tiene una nueva película!

El cineasta de 85 años publicó la primera fotografía de Adam Driver y Nathalie Emmanuel en "Megalopolis", descrita como una epopeya romana ambientada en un Estados Unidos moderno imaginado.

La película competirá en el festival de cine de Cannes de este año.

Chris Hemsworth se disculpa por "Thor: Love and Thunder".

En un nuevo reportaje de Vanity Fair, dice: "me quedé atrapado en la improvisación y la locura, y me convertí en una parodia de mí mismo, no logré el cometido".

Al público no pareció importarle: la película de Marvel recaudó 760 millones de dólares en todo el mundo.

"Portable Door" es el primer sencillo de "Equals One", el nuevo álbum de Deep Purple.

La canción y el video musical de la banda de Rock acaba de publicarse.

El álbum saldrá el 19 de julio y la banda hará conciertos en Estados Unidos a partir del 14 de agosto en Hollywood, Florida.