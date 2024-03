Aquí Entre Nos: Reacciones mixtas en la premiación de los premios Oscars

La entrega de los premios Oscar sigue dando de que hablar. Esta vez un actor se disculpa tras su reacción ante la premiación.

"This Is Spinal Tap" tendrá una segunda parte. Además, el actor Shameik Moore se disculpa por su reacción luego de que la película que protagonizó no ganó un Oscar.

Se trata de "La Banda Más Ruidosa de Inglaterra" reuniéndose por un concierto final.

Christopher Guest, Michael McKean, Harry Shearer y el director Rob Reiner regresan.

Además, se esperan apariciones de Trisha Yearwood, Garth Brooks, Quest-Love, Elton John y Paul McCartney.

Shameik Moore lamentó que su película no haya ganado un Oscar y ahora lamenta cómo reaccionó.

Moore le da voz al personaje principal en "Spider-Man: Across The Spider-Verse", que estaba nominada por mejor película animada.

Cuando "The Boy and The Heron" ganó, Moore publicó en redes sociales "robado".

Después de que los comentarios le recordaran que "Heron" fue realizada por la leyenda japonesa Hayao Miyazaki, Moore se disculpó, publicando "definitivamente soy mal perdedor… soy joven y un luchador, así que perdonen mi naturaleza. Felicitaciones a los ganadores".

De los errores se aprende y Shameik Moore mostró su arrepentimiento al disculparse por su reacción ante la pérdida de la película en los premios Oscar 2024.