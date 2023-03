Aquí Entre Nos: Resumen de los Óscar

Finalmente, se llegó la fecha para la entrega de los premios de la academia de este año.

"Everything Everywhere All At Once" fue la gran ganadora de la noche con siete premios Óscar, todos en categorías principales, incluyendo Mejor Película.

La película alemana "All Quiet On The Western Front" se lleva cuatro premios, incluyendo Mejor Cinematografía y Mejor Largometraje Internacional.

El protagonista de "The Whale", Brendan Fraser, completó su gloriosa temporada al llevarse la estatuilla a casa como Mejor Actor.

"Caballeros, ustedes han revelado sus corazones de tamaño de ballena para que pudiéramos ver dentro de sus almas como nadie más podría hacer. Y es mi honor estar nominado junto a ustedes en esta categoría", dijo Fraser.

"Everything Everywhere" se llevó el resto de los premios de actuación: Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan.

"Mi camino empezó en un bote. Pasé un año en un campamento de refugiados y, de alguna manera, terminé aquí, en el escenario más grande de Hollywood", dijo Quan.

Como Mejor Actriz de reparto se lo llevó Jamie Lee Curtis, quien le agradeció a todos con los que ha trabajado o han visto alguna de sus películas.

"Mi madre y padre fueron nominados a premios Óscar, en categorías diferentes. ¡Acabo de ganar un Óscar!", dijo Curtis.

Michelle Yeoh se convirtió en la primera mujer de ascendencia asiática en ganar como Mejor Actriz.

"Sueñen en grande y los sueños se vuelven realidad. Y para las mujeres, no permitan que nadie les diga que ya pasó su mejor momento. ¡Nunca se rindan!", dijo Yeoh.

Paul Rogers ganó por Editar la Película y la dupla de "Everything Everywhere" Daniel Kwan y Daniel Scheinert aceptó un trío de trofeos: Mejor Guión Original, Director y Película.

"Hay grandeza en cada persona. No importa quién sea. Usted tiene un genio esperando a estallar: solo necesita encontrar a la gente correcta para desbloquearlo. Gracias a todos aquellos que desbloquearon mi genio", dijo Kwan.