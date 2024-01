Aquí Entre Nos: Tom Cruise firma contrato con Warner Bros. Discovery

Las nominaciones de los premios AARP "películas para adultos" ya están disponibles.

'Oppenheimer' ha sido nominada en los premios en seis categorías, incluyendo "mejor película para adultos".

'Killers Of The Flower Moon' también es candidata en esa categoría y tiene cinco nominaciones en total, mientras que 'The Color Purple' tiene cuatro y 'Barbie' y 'Maestro' tienen dos cada una.

Los ganadores serán anunciados en el ejemplar de febrero y marzo de la revista AARP.

En otras noticias, Tom Cruise firmó un contrato con 'Warner Brothers Discovery' para desarrollar y producir películas tanto originales como de franquicia.

El contrato le permite trabajar con otros estudios. Hace casi 20 años que Cruise no tenía un trato formal con un estudio.

'The Greatest Night In Pop' examina la grabación de 1985 de la canción de caridad 'We are the World'. Decenas de grandes artistas "dejaron sus egos en la puerta" y participaron en la canción icónica.

El documental se estrenará el 29 de enero en Netflix.