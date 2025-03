Aumento de patrullaje en el centro de Brownsville reduce índices de robo y vandalismo

El patrullaje en el centro de Brownsville ha aumentado mejorando así la seguridad para los comercios y visitantes de la zona. En el mes de octubre Noticias RGV reportó la preocupación de comerciantes y visitantes del centro de Brownsville por el gran número de robos en el centro de la ciudad, ahora la situación parece haber cambiado, ya que según el departamento de policía de Brownsville, se ha incrementado la presencia de oficiales en la zona.

El departamento de policía de Brownsville, atendiendo al llamado de la comunidad que pedían más seguridad en las calles del centro, decidieron aumentar la presencia policial en sus calles, disminuyendo así los reportes de robo y vandalismo.

"Anteriormente, recibíamos más llamadas de emergencia para el centro de Brownsville, estas llamadas incluían personas que se metían a robar a las tiendas, pero hemos visto que ha bajado ese tipo de crímenes, ya que nuestros oficiales le dan más frecuencia de patrullaje en el área del centro", agrega Abril Luna, portavoz de la policía de Brownsville.

El patrullaje policial hace unos años se realizaba con bicicletas. Leonel Sosa, quien tiene una zapatería en el centro de la ciudad desde hace más de 14 años, dice que prefería el patrullaje en bicicletas, pero admite que actualmente la seguridad del centro ha mejorado.

"La seguridad está bien, pero si se necesitaría más patrullaje, pero en bici porque hace tres años había ese patrullaje y lo quitaron, no especificaron porque, pero aquí en la zona en bici es más fácil moverse y estar al pendiente de todo", agrega Leonel Sosa, residente de Brownsville.

Los visitantes del centro señalan que debido al aumento de la presencia policial, la cantidad de vagabundos que caminaban por el centro ha disminuido.

"No, ya no he visto más vagabundos, hay más seguridad y todo, se ve qué hay más, uno camina con más tranquilidad", agrega Ruth Salas, habitante de Brownsville.

La oficial Abril Luna señala que el número de patrullas para mantener la seguridad de la ciudad es el mismo, pero han aumentado el número de patrullaje diario por las calles que consideraban de mayor peligro.

"El patrullaje permanece igual, pero si se ha dado un poquito más de prioridad de vigilancia esas áreas por el incremento que se había visto de crímenes contra los negocios, pero últimamente ha bajado eso", agrega Luna.

El departamento de policía asegura que seguirán con este operativo para mantener un centro seguro, mientras los comerciantes esperan que esta mayor presencia policial se mantenga a largo plazo.