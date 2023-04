Cámara de comercio de Brownsville realiza primer foro informativo político

El foro político adquiere relevancia debido a que solo faltan dos semanas para que dé inicio la elección anticipada que inicia a partir del 24 de abril.

Los candidatos para el puesto de elección popular participantes en esta contienda electoral fueron los comisionados Jessica Tetreau y John Cowen así como los ciudadanos Erasmo Castro y Jennifer Staton, mismos que respondieron a una serie preguntas como parte de la dinámica del foro, estableciendo los parámetros como informativo y no como un debate político.

"Nuestra responsabilidad es educar a la persona que representa nuestros negocios y a la comunidad también y a quienes son parte de esta comunidad de todas las generaciones, es importante traer a ellos una plataforma para educarlos e informarles el futuro, el presente y la visión que sigue para esta ciudad" agrego Esmy Villarreal, la presidenta de la cámara de comercio en Brownsville.

Cada candidato tuvo la oportunidad de dar a conocer sus trayectorias personales y empresariales debido a que la mayoría son empresarios locales generadores de empleo y se han desempeñado con éxito administrando sus propios negocios, experiencia que aseguran utilizaran si son elegidos como alcaldes de esta ciudad.

Una ciudad que cuenta con tres puentes internacionales, un puerto marítimo y una base SpaceX en la playa Boca Chica.

"Tener un alcalde representando la ciudad, es la cara y la voz de esta ciudad y un alcalde que no puede decir la verdad, que no tiene una idea porque está corriendo o que no puede tomar responsabilidades de que es lo que ha pasado y porque somos la ciudad más pobre" comento Ezequiel Zeke Silva, un residente de la ciudad.

El ciudadano Zeke Silva tomó la palabra para dirigir una pregunta directa a la comisionada Jessica Tretrau sobre el fraudulento proyecto Tenaska y la instalación de una planta de energía, pero sobre todo, saber cuál será el plan a corto plazo para el reembolso de cientos de millones de dólares invertidos por parte de BPUB.

"No podemos tener una persona que no tiene ni la menor idea sino una persona que ha tenido algo que ofrecer y eso es tener siquiera el criterio para decir; he hecho estos errores, aprendí, puedo hacer esto mejor porque ya sé donde está el problema" agrego el residente Silva.

"Pregunten a estos candidatos que es lo que realmente traen como visión y la responsabilidad que tiene a nuestros negocios y que es lo que van a cambiar para que esta ciudad siga creciendo al paso que va" dijo la presidenta de la cámara de comercio.

Expertos en materia política creen que en esta elección los votantes tendrán la oportunidad de hacer historia por segunda ocasión.

"Sin lugar a dudas se va a volver hacer historia, todo parece indicar que va a ver un cambio en la lideranza, pero también va a ver un cambio en la política para ver en el futuro"

Directivos de la cámara de comercio promueven este ejercicio democrático para incentivar a las nuevas generaciones y sobre todo para quienes se han mantenido ausentes en las contiendas electorales de relevancia local.

La elección primaria municipal inicia a partir del 24 de abril con el voto por anticipado, donde están en juego varios puestos a comisionados o regidores y para el mayor de la ciudad.

Vea el video para el informe completo.