Chicago: 6 muertos en tiroteo en desfile del 4 de Julio

in Hechos Valle - Azteca Valle Source: https://apnews.com/ By: Por MICHAEL TARM y ROGER SCHNEIDER Associated Press

Police tape hangs at corner of Central Avenue and Green Bay Rd., in Highland Park, a Chicago suburb, Monday, July 4, 2022, after a mass shooting at Highland Park Fourth of July parade. (AP Photo/Nam Y. Huh)