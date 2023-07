Clientes de Agua SUD en Peñitas continúan lidiando con problemas de agua

Este 6 de julio del 2023 se realizó una reunión de estrategia donde los residentes de Peñitas se unieron para establecer un plan para presentarlo ante la próxima reunión en Agua SUD.

A modo de desesperación, residentes de Peñitas pidieron ayuda a la organización Lupe con la idea de informarse más a detalle sobre qué pueden hacer ante la problemática de la falta de agua.

Un aproximado de 15 mujeres se juntaron esta mañana en una reunión se prolongó poco más de dos horas.

"Estamos tomando agua contaminada", comenta María de la Luz Doris, residente en Peñitas.

Todas las asistentes buscan respuestas para poder presentarlas ante Agua Sud en alguna próxima junta. Además, comentan que después de la primera junta con la mesa directiva y gracias a las cámaras y micrófonos de Noticias RGV, hubo un poco de respuesta.

Noemí Ramírez, residente de Peñitas, cuenta que han sido dos veces que ella salió positiva a la bacteria E-coli y sospecha que haya sido a causa del agua de la ciudad.

"Me dijo el doctor que dos veces me han dicho que he tenido E-cola, me cure, me alivie y luego me volvió a salir en ese tiempo mis síntomas eran iguales, dolor en el estómago, un dolor muy fuerte en el estómago y no sabía por qué y me dijeron que era porque tenía en-cola", comenta Ramírez.

Ante los reportes ocasionados, el equipo de Noticias RGV se comunicó con el Departamento de Salud del condado Hidalgo, quienes vía telefónica dijeron no tener ninguna respuesta sobre la calidad del agua, y además señalaron que este tema, no les pertenece a ellos.

Asimismo, Noticias RGV se presentó a las oficinas de Agua Sud para hablar con el gerente sobre cuál sería el siguiente paso, pero no se obtuvo respuesta.

En estos momentos están pendientes los resultados médicos de la señora Ramírez, ya que estos permitirán conocer más a fondo las respuestas sobre cuál es la calidad de agua que los residentes de Peñitas están bebiendo.

Además, los residentes dijeron que comprarían unos kits de Home Depot para poder medir la calidad de agua y demostrar que esta no es la mejor y que por años han estado tomando de ella.