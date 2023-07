Comienza demolición del conector de Harlingen a Edinburg en el intercambio en Pharr

A medida que comienza la demolición del conector directo de Harlingen a Edinburg, este fin de semana los automovilistas deben esperar varios cierres nocturnos en el intercambio de Pharr.

Desde el lunes 24 de julio hasta mediados de agosto, los carriles principales de la Interestatal 2 en dirección oeste estarán cerrados todas las noches.

"Durante este tiempo hay que utilizar la salida de Cage y luego tomar el carril a mano derecho para seguir a una ruta de entrada a la I-69C que está después de pasar la intersección del camino estatal 495", comenta Ray Pedraza, portavoz del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT).

Las construcciones iniciarán en el tramo de la I-2 y se extenderán a los carriles en ambos sentidos. Por ello, entre los horarios de cierre, los conductores deben de tomar vías alternas.

"Se cerrarán al mismo tiempo la calle fronteriza y los carriles del expressway en esta área, los carriles del Expressway entre Veterans Boulevard hasta Sugar Rd y la calle fronteriza entre Veterans y Cage, también los underpasses de Cage Blvd y Stayhighwy 495 también se cerrarán", agrega Pedraza.

Los cierres en los carriles principales se llevarán a cabo todas las noches de lunes a jueves de 8 p. m. a 6 a. m. Los viernes de 11:00 pm a 07:00 a.m., sábados de 9:00 p.m. a 08:00 a.m. y domingos de 9:00 a.m. a 06:00 a.m.

"En este caso, hay que bajar del Expressway por la salida de Veterans y luego seguir una ruta al camino estatal 495 para luego ir al oeste a la I-69C al Norte, esta rampa de salida en Veterans es nueva, se acaba de abrir. Habrá señalización direccional", finaliza Pedraza.

Para mayor información, las redes sociales del Departamento de Transporte de Texas están disponibles con información actual, además del número telefónico 956-8033560.