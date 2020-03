Concejal de Mission dio positivo a coronavirus

El concejal de la ciudad de Mission Alberto "Beto" Vela dio positivo al coronavirus el martes, lo anunció la ciudad de Mission la mañana del miércoles.

"Además de fatiga, no he sufrido otros síntomas.Por motivos de seguridad y como un funcionario electo, quise compartir esta noticia con todos ustedes tan pronto como fuera posible," mencionó Vela said en un comunicado emitido por la ciudad. "Inmediatamente comencé a limitar el contacto con otros y adapté estrictas medidas de distanciamiento social. Junto con protocolos estándar, el Departamento de Salud del condado Hidalgo estará en comunicación con quien haya tenido contacto conmigo en los últimos 14 días."

Vela asistió a la reunión del Consejo Municipal de Mission el lunes en el ayuntamiento.

Como resultado, las personas que asistieron a la reunión y que estuvieron presentes en las salas de audiencia del Consejo Municipal serán notificados y se les realizarán pruebas del virus, informó la portavoz de la ciudad Roxanne Lerma Casares.

Cuando se llevó a cabo la junta, Vela ignoraba haber contraído el coronavirus.

La ciudad tomó precauciones en la reunión, incluyendo limitar la cantidad de personas que estuvieron presentes en la sala de audiencia del Consejo Municipal y se estableció una sala cercana para los directores de departamentos.

No fue posible contactar a Vela el miércoles para que diera sus comentarios.