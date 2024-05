Condado Cameron: Votaciones para el recaudador de impuestos

Este martes los votantes demócratas en el condado Cameron decidirán cuál de los dos candidatos estará en la boleta en noviembre para el colector de impuestos del condado.

El titular de mucho tiempo, Tony Yzaguirre dice que su historial habla por sí mismo, pues él fue elegido por primera vez en 1988.

En cambio, su oponente, Eddie García, asegura que el condado necesita un cambio.

"Esto es lo que he hecho, me encanta lo que hago y quiero seguir haciendo esto para los ciudadanos del condado Cameron. No puedo bajar los valores de propiedad, no puedo bajar sus impuestos, pero esto es algo que puedo hacer y he tomado un interés personal en la exención de homestead los últimos 24 meses y vamos a continuar", comentó Tony Yzaguirre, candidato a recaudador de impuestos.

"Necesitas ser responsable y necesitas tener esa credibilidad y responsabilidad con la oficina para poder responder a las necesidades del público. Mirando las diferentes horas de operación tenemos que pensar fuera de la caja. En ningún momento he dicho que queremos cerrar oficinas. Lo que quiero hacer es que esas oficinas puedan ser eficientes", respondió Eddie García, candidato a recaudador de impuestos.

Cualquiera de estos dos candidatos que gane este martes se enfrentará al candidato republicano Jesús Martínez en noviembre.

Recuerde que en el condado Cameron los votantes deberán acudir a su centro de votación designado.

El horario de votación inicia desde las 7 de la mañana hasta a las 7 de la noche.