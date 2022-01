Condado de Cameron reporta 958 nuevos casos positivos de COVID-19

El condado de Cameron reportó 958 casos positivos de COVID-19 el miércoles.

El condado no informó sobre nuevas muertes relacionadas con COVID-19, según un informe publicado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Cameron. El número total de muertes por COVID-19 en el condado se mantiene en 2,039.

De los 958 casos positivos informados en el condado, 448 fueron informes confirmados basados ??en pruebas de PCR y 510 fueron informes probables basados ??en pruebas de antígenos.

Las 958 personas que dieron positivo en el condado se encuentran en los siguientes grupos de edad:

Los esfuerzos de vacunación continúan en todo el condado de Cameron; actualmente, el 80.29% de la población de cinco años y más está completamente vacunada.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Cameron continúa enfatizando la importancia de seguir los métodos de prevención de COVID-19: