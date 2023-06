Conmemoran la historia afroamericana y celebran la liberación de la esclavitud

Hoy 19 de junio, conocido como Juneteenth, conmemora el día de la liberación de la esclavitud para cientos de miles de afroamericanos en Texas, dos años y medio después de la proclamación de emancipación.

Es un día que demuestra un logro para la población afroamericana, a través de varias injusticias

La señora Dee López, originaria de Michigan, recuerda su niñez, cuando no tenía los mismos derechos de otras personas, pero a través de los años ha sido testigo de los cambios en el gobierno y también en la sociedad.

"Crecí entre los 50's y 60's, había lugares que me sugirieron no ir, eran restaurantes, tiendas. Había lugares que me prohibían ir. Hoy en día, aquí en el valle del río grande, este pensamiento ni me pasa por la cabeza porque yo sé que aquí soy aceptada" agrego López.

La señora López lleva 25 años viviendo aquí en el Valle y dice que aunque la población de los afroamericanos es de un 2% aquí en el Río Grande, nunca ha experimentado discriminación aquí.

Vea el video para el informe completo.