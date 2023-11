Consejos de mantenimiento del auto para evitar accidentes

En este Día de Acción de Gracias y cómo cada año se prevé un aumento de viajeros por carretera. Por tal razón, antes de salir de casa, los especialistas sugieren realizar una inspección del vehículo para evitar accidentes vehiculares.

"Los frenos son muy importante, la condición del carro que esté corriendo bien, afinaciones, todo lo que requiera el carro para que no tenga problemas con su viaje", indicó George López, un gerente.

Según López, es importante revisar el nivel de líquidos, nivel de aceite, las luces, los frenos, la dirección y los amortiguadores, la batería, los cinturones de seguridad, el filtro de aire y el clima.

Asimismo, es importante revisar las llantas, debido a que es muy importante saber en qué momento están a punto de explotar y cuándo se deben cambiar.

De acuerdo a los especialistas, es necesario hacer el cambio de llantas debido al desgaste de la banda de rodamiento, la condición de las burbujas o chipotes y la caducidad de las llantas.

"Las llantas tienen un indicador, muchas veces tienen cuando las hicieron las llantas por el día y también tiene cuando se acaba de cayo de la llanta y tiene indicación también para eso, agregó López.

Usualmente, las temperaturas siempre están calurosas al sur de Texas, por lo que si está en sus planes viajar a algún estado donde las temperaturas estén frías, debe prestar atención a las siguientes recomendaciones.

"Es el congelante, hay que probarlo que esté suficientemente fuerte cuando va para el norte, que está el frío debajo de 30 grados o de 20 grados", agregó López.

López aconseja utilizar un poco de alcohol en los vidrios para evitar que estos se congelen y jamás utilizar agua para intentar remover el hielo.

Por otra parte, si usted prefiere tomar un vuelo, es importante planificar con anticipación.

"Llegar un poquito antes y no llegar con el tiempo justo y en el caso de que estén viajando en conexiones me gusta recomendarle a la gente que bien se viajan de un avión vayan a la puerta de conexión para el vuelo de conexión y no se pierdan en los aeropuertos grandes", recomendó Nicolás Mirmar, portavoz del Aeropuerto de Harlingen.

Según Mirmar, "si los pasajeros se llegan a perder en alguna conexión, después va a ser muy difícil que los reubiquen en vuelos más tarde porque va a estar todo lleno en todo el sistema a nivel nacional, sobre todo en los días de fiestas".

Se espera que los vuelos hacia el norte del país estén repletos al 95 por ciento.

Los especialistas aconsejan que en el caso de que usted planee rentar un vehículo para viajar, preste mucha atención a los sitios web, ya que los estafadores suelen crear cuentas falsas y si cae en una de ellas, se quedará sin carro de renta y sin dinero...

Por su parte, el Buró de Mejores Negocios recomienda siempre ir en persona a realizar este tipo de trámites.