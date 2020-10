Consejos para Evitar Frustraciones Durante su Visita al Mecánico

MERCEDES – El Buró de mejores negocios dice que las personas pueden evitar costos indeseados al preparar su visita al mecánico.

Guadalupe Rodríguez dice que él pidió un cambio de transmisión de su camioneta tipo pick up. El hombre de Mercedes dijo a CHANNEL 5 NEWS, que el vehículo superaba el mes de garantía ofrecida por el mecánico. Rodríguez dijo que después de gastar $900 dls, la camioneta dejo de funcionar.

“Pero cuando se descompuso, descubrimos que él no había cambiado nada,” nos comentó.

CHANNEL 5 NEWS revise el recibo del mecánico de Rodríguez. Muestra que se pagó por reparaciones y no por un cambio.



Dolores Salinas, Presidenta del Buro de Mejores Negocios al Sur de Texas, dice que es útil pregunta a amigos y familiares por recomendaciones. “Es siempre importante tener algunas referencias de las personas que usted conozca, y entonces comparar las.” Afirmó

Salinas dice que buenas reparaciones podrían costar más. Ella sugiere que usted pida a su mecánico un recibo desglosado. “No hay nada de malo si usted pide especificaciones,” agregó.

Para una lista de mecánicos locales del Buro de Mejores Negocios, usted puede visitar www.bbb.org/houston/