Continúa investigación de mujer desaparecida en Nuevo León

in Noticias RGV

Una familia en la ciudad de Misión sigue sin saber nada de su hija que desapareció en Nuevo León, México luego de una visita en semana santa.

La fiscalía y la agencia estatal de investigaciones confirman haber encontrado el cuerpo de una mujer en un rancho de General Bravo, pero no se ha confirmado que el cuerpo pertenece a Bionce Jazmín Amaya Cortez.

Las investigaciones giran en torno a la desaparición de la joven de 20 años de edad, residente de Mission, Texas, y la cual fue reportada desaparecida desde el 6 de abril.

El hallazgo del cuerpo al que refiere la secretaria de seguridad pública de Nuevo León se realizó esta tarde en un predio ubicado en la comunidad El Verde.

“Son ranchos de una propiedad de unas personas cercanas a ella”, explico Gerardo Palacios Pámanes, el secretario de seguridad pública de Nuevo León. “La fiscalía pidió y obtuvo a un juez penal para las órdenes de cateo y me solicitó que acudiera también fuerza civil en apoyo".

Autoridades estatales en Nuevo León están a la espera de la autopsia y de ADN para confirmar la identidad.

No obstante, la fiscalía de Nuevo León y familiares de la joven Cortez hasta el momento no han brindado un pronunciamiento al respecto, por lo que no se ha confirmado de forma oficial que el cuerpo hallado este viernes corresponda al de la mujer desaparecida.