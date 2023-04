Continúan arribando inmigrantes a la región y serán trasladados a albergues en Brownsville, Texas.

Las condiciones han movilizado a la ciudad y agencias federales montar un albergue temporal a una corta distancia del Río Bravo, muy cerca del puente internacional Gateway.

En respuesta a esta crisis migratoria, la comisionada del distrito 2 de la ciudad de Brownsville llegó hasta aquí para supervisar que se brinde la ayuda a las familias inmigrantes que están cruzando de manera irregular por esta frontera.

"Estamos muy agradecidos que los agentes de la patrulla fronteriza, aduanas y protección fronteriza junto a nuestros oficiales de la policía están al frente respondiendo a esta crisis y esto ha permitido que no se den interrupciones en nuestra ciudad y personalmente me he reunido con homólogos en matamoros recientemente y reconocemos que es algo afecta a ambas ciudades, pero me conforta saber que todo se está llevando de manera pacífica y es bajo control" agrego la comisionada de la ciudad de Brownsville, Jessica Tretrau.

La comisionada comentó que la labor que realizan las autoridades en el procesamiento de cientos de inmigrantes bajo estas circunstancias se ha convertido en un acto humanitario para que de manera expedita las personas puedan ser trasladados a albergues seguros y centros de detención migratorios en otras ciudades a lo largo de la frontera.

"Son familias completas, niños que se exponen a este mal clima y no puedo imaginar como es no tener un albergue con este mal tiempo, no solo es la lluvia sino los truenos y fuertes vientos, debe ser muy difícil para ellos" comento la comisionada.

La coordinación entre multi agencias federales y locales ha sido esencial para mantener el control del arribo masivo de inmigrantes por el sector de Fort Brown.

"Que también se unen a los esfuerzos de Brownsville y Fort Brown donde se necesite la mayor atención inmediatamente" agrego la jefa de la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande, Gloria Chavez.

En menos de una semana ya han cruzado más de 2800 inmigrantes procedentes de Venezuela.

Vea el video para el informe completo.