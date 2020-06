Corte EEUU rechaza anular programa que protege a migrantes

Por MARK SHERMAN

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves el esfuerzo del presidente Donald Trump para poner fin a las protecciones legales para 650.000 jóvenes inmigrantes beneficiados por el programa DACA, un importante revés al mandatario en plena campaña de reelección.

Por el momento, estos migrantes quedan amparados de la deportación y mantienen sus permisos para trabajar en Estados Unidos.

Es casi seguro que el fallo de relevancia al tema en la campaña de Trump, dada la retórica antiinmigrante de su primera campaña presidencial en 2016 y las restricciones que ha impuesto desde entonces.

Los jueces rechazaron los argumentos de la administración de que el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado hace ocho años, es ilegal y que los tribunales no tienen un papel que desempeñar en la revisión de la decisión de poner fin a DACA, por las siglas del programa en inglés.

El presidente del tribunal, John Roberts, junto con sus cuatro colegas liberales, escribió para el tribunal que la administración no buscó correctamente el final del programa.

“Nosotros no decidimos si el DACA o su rescisión son políticas sólidas”, escribió Roberts. “Solo abordamos si la agencia cumplía con el requisito de procedimiento de proporcionar una explicación razonada de su acción. Aquí, la agencia no tuvo en cuenta los problemas conspicuos de si se debe mantener la indulgencia y qué hacer si hay algo que hacer sobre las dificultades para los beneficiarios de DACA”.

El Departamento de Seguridad Nacional puede intentarlo nuevamente, escribió el juez.

Los cuatro jueces conservadores de la corte discreparon. El magistrado Clarence Thomas, respaldado por los jueces Samuel Alito y Neil Gorsuch, escribió que el DACA era ilegal desde el momento en que se creó durante la administración de Barack Obama en 2012.

El juez Brett Kavanaugh escribió en un disenso por separado que estaba satisfecho de que la administración actuó de manera apropiada al tratar de finalizar el programa.

En cambio, beneficiarios del DACA estaban eufóricos por el fallo.

“Mientras tanto, seguiremos viviendo nuestras vidas”, dijo César Espinosa, un beneficiario del DACA que dirige el grupo de defensa de migrantes FIEL, en Houston. “Vamos a seguir trabajando, seguiremos abogando”.

Espinosa dijo que anoche durmió poco en anticipación de conocer el fallo. Tras conocer la decisión, dijo que su grupo ha recibido muchas llamadas de “dreamers, contentos, con la esperanza de que al menos van a estar en este país por un tiempo más”.

El DACA beneficia a jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños pero que actualmente no tienen permiso de residencia.

El periodista de The Associated Press Nomaan Merchant contribuyó desde Houston.

