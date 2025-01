Corte Suprema de EEUU ratifica ley que prohíbe TikTok si no es vendida por su empresa matriz china

ARCHIVO – El logotipo de TikTok en la parte alta de su edificio en Culver City, California, el 3 de diciembre de 2024. (AP Foto/Richard Vogel, Archivo)

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó por unanimidad el viernes una ley federal que prohíbe TikTok en el país a partir del domingo a menos que la red social sea vendida por su empresa matriz con sede en China, argumentando que el riesgo para la seguridad nacional que plantean sus lazos con China supera las preocupaciones sobre limitar la expresión de la aplicación o de sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Una venta no parece inminente y, aunque los expertos han dicho que la aplicación no desaparecerá de los celulares de los usuarios existentes una vez que la ley entre en vigor el 19 de enero, los nuevos usuarios no podrán descargarla y las actualizaciones no estarán disponibles. Eso eventualmente hará que la aplicación sea inviable, indicó el Departamento de Justicia en documentos judiciales.

La decisión se tomó en el contexto de una agitación política inusual por parte del presidente electo Donald Trump, quien prometió que podría negociar una solución, y del gobierno del presidente Joe Biden, que ha señalado que no aplicará la ley a partir del domingo, su último día completo en el cargo.

Trump, consciente de la popularidad de TikTok y de sus 14,7 millones de seguidores en la aplicación, se encuentra en el lado opuesto del argumento de destacados republicanos del Senado que culpan al propietario chino de TikTok por no haber encontrado un comprador hasta ahora.

No está claro qué opciones tiene Trump una vez que preste juramento como presidente el lunes. La ley permite una pausa de 90 días en las restricciones de la aplicación si ha habido avances hacia una venta antes que entre en vigor. La procuradora general Elizabeth Prelogar, quien defendió la ley ante la Corte Suprema durante el gobierno demócrata Biden, dijo a los jueces la semana pasada que no está claro si la perspectiva de una venta una vez que la ley entre en vigor podría dar un respiro de 90 días a TikTok.