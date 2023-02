Crean documental de un grupo de mariachis del Valle

By: Luis David Garza

Ese es el sonido que llamó la atención de los cineastas en Nueva York y ahora los estudiantes del grupo mariachi oro de la escuela Edinburg North pueden compartirlo con el mundo.

"Significa mucho para mí. Me encanta la letra, me habla, son solo poemas y significan mucho para uno" dijo la violinista y vocalista de Edinburg North Mariachi Oro, Guadalupe López.

La película muestra al grupo de mariachi a través de su temporada de competencia Abel Acuna, director del mariachi Abel Acuña, dice haberse sorprendido cuando recibió la llamada inicial de los cineastas.

"Es realmente sorprendente que sintieran que es una historia importante que contar" agrego el director de los mariachis, Abel Acuña

Las grabaciones de su participación en la competencia iniciaron a principios del año escolar 2021.

"Pasamos de que solo los veía detrás de la pantalla en Google Meets para armarlo en un salón de clases y el primer ensayo que tuvimos fue absolutamente difícil, pero seguimos adelante y seguimos mejorando".

Guadalupe López es uno de los estudiantes que aparecen en la película. Dice que era nuevo en el mariachi cuando comenzó la filmación el año pasado.

"No era bueno con el violín, pero cuando me uní al mariachi obtuve confianza y ahora puedo tocar para las personas que están al frente sin timidez" expresó López, "estoy en un punto en el que me siento cómodo conmigo mismo y luego, en la película, pude escucharme a mí mismo en ese entonces y donde estoy ahora".

"Las diferentes historias que suceden con los estudiantes en el documental esperamos que otros estudiantes puedan verse en ellas e inspirarse" agrego Acuña.

El documental se presentó recientemente en el festival de cine de Sundance donde recibió muchos elogios.

Los cinco personajes principales de la película ya graduaron de la preparatoria de Edinburg North. Tres de estos estudiantes continúan en sus colegios con estas clases de mariachi, ahora le toca el turno a López en graduar y dice continuará con esta pasión.

"La conexión que tengo con el mariachi es muy profunda. Me gustaría seguirlo no como una carrera, sino más como un pasatiempo. Quiero estar en un grupo de mariachis algún día. Uno profesional" comento López.

Vea el video para el informe completo.