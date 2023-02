Cuerpo encontrado en tienda de Harlingen

HARLINGEN - El cuerpo de un hombre fue encontrado en un vehículo en Harlingen el martes por la noche.



Según la policía de Harlingen, el cuerpo fue encontrado cerca del estacionamiento de Lowe’s por empleados.



Las autoridades dicen que una llamada llegó a la estación alrededor de las 6:30 p.m.



En la actualidad, la identidad no se divulga hasta que no se notifica a la familia.



Sin embargo, la policía cree que el hombre no es un residente de Harlingen.



La causa de la muerte es desconocida, pero la policía no cree que sea un homicidio o un suicidio.



Las autoridades están ordenando una autopsia y continúan investigando.