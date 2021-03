Cuomo evita el público en medio de protestas por acusaciones de acoso

ALBANY, N.Y. (AP) - El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha evitado las apariciones públicas durante días, ya que algunos miembros de su propio partido le piden que renuncie por acusaciones de acoso sexual.

El gobernador no ha respondido preguntas de los reporteros desde una sesión informativa el 19 de febrero, una brecha inusualmente larga para un demócrata cuyas actualizaciones diarias y televisadas sobre la pandemia de coronavirus eran de visita obligada en la televisión la primavera pasada.

Fue el último ante cámaras de video el jueves, cuando presentó al presidente Joe Biden en una reunión virtual de la Asociación Nacional de Gobernadores, que él preside. También participó el martes en la conferencia telefónica del grupo, que estaba fuera del alcance de los periodistas.

Ni Cuomo ni sus portavoces han comentado sobre la última acusación hecha en su contra el lunes por la noche. Una mujer le dijo a The New York Times que Cuomo le tocó la parte baja de la espalda, luego le agarró las mejillas y le pidió que la besara en una boda en septiembre de 2019.

La mayoría de los principales demócratas han señalado que quieren esperar los resultados de una investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre las acusaciones de que Cuomo acosó sexualmente al menos a dos mujeres en su administración.

El presidente del Partido Demócrata del Estado, Jay Jacobs, un aliado cercano de Cuomo, dijo que es "prematuro" opinar antes de que concluya la investigación.

Esa investigación aún no ha comenzado. James dijo que su oficina está trabajando para contratar un bufete de abogados externo para que lo lleve a cabo.

El representante de los Estados Unidos, Hakeem Jeffries, dijo que la delegación del Congreso de Nueva York en Washington no se ha reunido sobre el tema, pero que "todos están monitoreando la situación de cerca".

"Bueno, estas son acusaciones muy serias y requieren una investigación muy seria", dijo Jeffries a los periodistas el martes. "Estoy seguro de que el Fiscal General Tish James llegará al fondo de todo, publicará un informe que es completamente transparente y luego podremos decidir la mejor manera de proceder".

Al mediodía del martes, al menos una congresista demócrata de Long Island, la representante Kathleen Rice, cuatro senadores estatales, varios miembros de la Asamblea de izquierda y los líderes del progresista Partido de las Familias Trabajadoras dijeron que ya habían escuchado lo suficiente y que Cuomo debería Renunciar. Algunos sugirieron que fuera acusado.

El gobernador también enfrenta críticas por retener, durante meses, un recuento completo del número de residentes de hogares de ancianos que murieron de COVID-19.

Los líderes de la Asamblea y el Senado del estado, ambos controlados por demócratas, anunciaron el martes que la Legislatura aprobará una legislación para limitar los poderes de emergencia relacionados con la pandemia que le otorgaron a Cuomo la primavera pasada.

Los mandatos COVID-19 existentes de Cuomo permanecerían vigentes, pero no podría extenderlos o modificarlos sin responder a las preguntas de los legisladores, según un proyecto de ley esbozado por la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie.

Ambos líderes de la legislatura han dicho que apoyan la investigación del fiscal general sobre la conducta de Cuomo en el lugar de trabajo.

Una ex asistente, Charlotte Bennett, de 25 años, dijo que Cuomo la interrogó sobre su vida sexual y le preguntó si estaría abierta a una relación con un hombre mayor. Bennett rechazó el intento de disculpa de Cuomo, en el que dijo que había estado tratando de ser "juguetón" y que sus bromas habían sido malinterpretadas como un coqueteo. Otra ex asistente, Lindsey Boylan, dijo que Cuomo comentó sobre su apariencia de manera inapropiada, la besó sin su consentimiento al final de una reunión y una vez sugirió que jugaran al póquer mientras estaban a bordo de su jet estatal. Cuomo ha negado las acusaciones de Boylan.

La mujer que habló con The New York Times sobre la conducta de Cuomo en la boda, Anna Ruch, no ha respondido a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Ruch le dijo al periódico que cuando ella quitó la mano de Cuomo de su espalda, la llamó "agresiva", le puso las manos en las mejillas y le preguntó si podía besarla. Cuomo luego le plantó un beso en la mejilla mientras ella se alejaba.

Una fotografía tomada por un amigo capturó una expresión de incomodidad en el rostro de Ruch mientras el gobernador sostenía su rostro.

"Me sentí tan incómodo y avergonzado cuando en realidad él es el que debería haberse sentido avergonzado", dijo Ruch al periódico.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien ha tenido una relación contenciosa con Cuomo durante años, dijo el martes que si todas las acusaciones contra Cuomo son ciertas, "él no puede gobernar".

"No podría gobernar, es así de simple", dijo el demócrata.

Cuando un periodista le preguntó si Cuomo debería reanudar la realización de eventos en persona, De Blasio dijo: "Creo que todos los líderes tienen que responder preguntas difíciles de los medios, sin importar si es conveniente".