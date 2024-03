Detienen a una mujer en McAllen relacionado a un posible caso de la Ley SB4

Una mujer del Valle, luego de ser detenida por el Departamento de Policía de McAllen solicitó ante las cámaras de Noticias RGV que su caso se dé a conocer, ya que su detención ocurrió el 14 de marzo, antes de que se aprobara de manera momentánea la Ley SB4.

"El jueves para ser exactos, yo diría que eran como las 12 de la noche, venía yo de Stripes y yo por el espejo retrovisor, vi que venía un policía detrás de mi pase varias luces y nunca me paro. Le digo no, pero tengo una identificación y te puedo mostrar mi identidad", comentó López.

De acuerdo a la señora López, la detuvieron porque la luz trasera de su auto no funcionaba, y al dar las gracias por el aviso, el oficial prosiguió a preguntarle por su licencia, quien siguió cuestionando, esta vez, por su estatus legal.

"Le dije no, entonces dijo quédate aquí y ahorita regreso, entonces fue a su troca, regresó y me dijo, bájate del carro, estás arrestada, y le dije yo porque tienes alguna razón y me dijo, no hagas esto más difícil, estás arrestada. Me volteó y me puso las esposas y no me dio chanza de hablar", contó López.

Según López, continuó a decirle al oficial que ella no puede ser arrestada sin razón alguna. "Se puso guantes y empezó a trasculcar mi carro como si fuera a traer, no sé qué se imaginó y ya estando ahí encontró mi pasaporte", agregó.

A pesar de que la señora López pudo ser identificada, ella dice que el oficial pidió que se comunicara con alguien que pudiera recoger el vehículo, porque sería detenida.

"Dije, le voy a hablar a mi hijo, entonces mi hijo va por el carro y lo primero que hacen es, lo rodean como cuatro policías y le dicen, eres ciudadano americano y mi hijo contesta, estás viendo mi licencia", añadió López.

López indicó que a su hijo, de 18 años, también le preguntaron sobre el estatus legal de su madre, pero él prefirió no contestar, y que fue en ese momento cuando la dejaron en libertad.

"Ya después de eso se fueron otra vez a la troca, me sacaron y me dijo el oficial que por cierto es Alvarado, te voy a dejar ir porque vi que en el carro traías comida como que la llevabas para los niños, verdad y yo ya no dije nada", narró López.

López ha estado viviendo en los Estados Unidos por más 30 años y actualmente está en proceso migratorio.

Un abogado externo a este caso, Alejandro San Miguel, comentó de lo delicado que es para alguien que está en trámites migratorios y es detenido, especialmente ahora con la propuesta de Ley SB4.

"Esta ley estatal, si pudiera intervenir con ese tipo de procedimiento porque, digamos, una persona que entró indocumentada al país, no significa que esa persona no tenga un camino para poder arreglar sus documentos", indicó Alejandro San Miguel.

Actualmente, la Ley SB4 está bloqueada, pero si es aprobada, es necesario reunir todo tipo de documentos que podrán ser utilizados como identificación.

"Recuérdate que aquí la ley está penalizando meramente el hecho de que una persona haya entrado indocumentado, personas que si tienen estatus permanente o que están aquí con una visa de visitante y vigente y que está en estatus legal la persona, pues no debería de tener ningún tipo de problema", explicó Alejandro San Miguel.

El equipo de Noticias RGV, tras varios días, intentó comunicarse con el Departamento de Policía de McAllen, quienes dijeron no tener comentarios sobre el caso de la señora López.

La señora López aseguró que la dejaron ir con una simple infracción, quien además dijo que la mala experiencia la acompañara para siempre.