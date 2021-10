DHR Health busca prevenir la hospitalización de los pacientes con COVID-19 con un tratamiento de anticuerpos

Un centro de salud del Valle está participando en un nuevo estudio para usar anticuerpos policlonales humanos para tratar a pacientes adultos no hospitalizados con COVID-19 leve a moderado.

El DHR Health Institute for Research and Development en Edinburg anunció que participará en el primer estudio de este tipo que utiliza anticuerpos policlonales humanos para tratar a pacientes con el coronavirus.

"Nos estamos embarcando en un nuevo estudio que está aprobado por la FDA y financiado por los NIH para infundir anticuerpos policlonales humanos en individuos de alto riesgo no vacunados y no hospitalizados que son COVID-19 positivos", dijo el presidente y director ejecutivo del DHR Health Institute for Research and Development Dr. Sohail Rao, dijo en un comunicado de prensa. "Se ha demostrado que el anticuerpo policlonal humano neutraliza tanto el tipo salvaje como varias variantes del virus SARS-CoV-2, incluido Delta.

El objetivo principal de este estudio es prevenir la hospitalización de los pacientes con COVID-19".

La inscripción en este estudio es voluntaria y no se cobrará a los pacientes por el tratamiento ni ningún seguimiento.

Para obtener más información sobre quién califica para el nuevo estudio, visite el siguiente enlace web: www.youtube.com/watch?v=u8lubUkucNY o llame a la línea directa de tratamiento COVID-19 de DHR Health al 956-362-2393.