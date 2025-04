Distribución gratuita de comidas en el Valle del Río Grande tras la fuerte tormenta

Ofrecen comidas gratuitas a los afectados por la fuerte tormenta del jueves que dejó inundadas muchas zonas del Valle del Río Grande.

THE SALVATION ARMY

The Salvation Army will serve free meals at the following locations on Monday, March 31 starting at 11:30 a.m.:

- Santa Rosa Youth Center - 513 S, FM 506, Santa Rosa, TX 78593

- Laureles County Park - 33685 FM 2893, San Benito, TX 78586

- Primera Police Department - 22893 Stuart Place Rd., Primera, TX 78552

-Sebastian Volunteer Fire Department - Corner of East Main St. and 77, Sebastian, TX 78594

CONDADO CAMERON

Ciudad de Santa Rosa

El Ejército de Salvación se ha asociado con la ciudad de Santa Rosa para proporcionar comidas calientes gratis a los necesitados.

El evento está programado para el martes 1 de abril de 11:30 a.m. hasta agotar existencias en el Centro Juvenil de Santa Rosa, ubicado en 513 S., Farm to Market 506.

Todo el mundo debe aparcar en el parque del condado y caminar para recoger sus platos. Habrá un límite de dos platos por persona.

CONDADO HIDALGO

Ciudad de Donna

El Ejército de Salvación distribuirá comidas el martes 1 de abril de 13.00 a 16.00 horas en el Centro Recreativo de Donna, situado en el 307 de Miller Avenue.

Ciudad de Edcouch

La ciudad de Edcouch está ayudando a las familias necesitadas ofreciéndoles comidas gratis en el Departamento de Bomberos de Edcouch.

El evento de distribución de drive-thru se llevará a cabo el domingo 30 de marzo desde el mediodía hasta agotar existencias. El Departamento de Bomberos de Edcouch se encuentra en 200 W. Santa Rosa Ave.

El evento es patrocinado por la ciudad de Edcouch, world Central Kitchen y Padre South Development LLC.

Ciudad de McAllen

La ciudad de McAllen se está asociando con World Central Kitchen para proporcionar comidas gratis a los residentes afectados por el reciente clima severo y las inundaciones.

Las comidas pueden ser recogidos en el Centro Comunitario Palmview, ubicado en 3401 Jordan Rd. el domingo, 30 de marzo desde el mediodía hasta que se agoten los suministros.

También está prevista una segunda distribución de comidas en el centro comunitario de Palmview el martes 1 de abril, de 13.00 a 16.00 horas, o hasta que se agoten las existencias.

Ciudad de Weslaco

La ciudad de Weslaco tendrá dos eventos de distribución de comida el domingo 30 de marzo a las 12:30 p.m. y a las 5:30 p.m. en los siguientes lugares:

- Complejo Deportivo Harlon Block - 1020 W 18th St.

- Palacio de Destinee - 1502 N Border Ave.

La ciudad de Weslaco y el Ejército de Salvación proporcionarán 700 comidas a los afectados por la reciente tormenta.

También se servirán comidas el lunes 31 de marzo en el Ayuntamiento de Weslaco de 1 p.m. a 4 p.m. El Ayuntamiento de Weslaco está ubicado en 255 s. Hansas Ave.

CONDADO WILLACY

Ciudad de Sebastian

La Cruz Roja Americana está estableciendo una estación de alimentos para los afectados por las inundaciones en la zona de Sebastián.

El evento de distribución está prevista para el domingo, 30 de marzo, a las 4:30 pm en la estación de bomberos de Sebastián, ubicado en 13607 FM 506. La Cruz Roja Americana y el Departamento de Bomberos de Sebastián estarán allí hasta que se agoten los suministros.