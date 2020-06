Distrito escolar de Mission dice que empleado ‘responsable por publicación racista en redes sociales ya no trabaja con ellos’

in Somos Noticias

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Mission anunció el lunes que un empleado "responsable de una reciente publicación racista en las redes sociales ya no trabaja con ellos."

Misión CISD no identificó al empleado por su nombre o especificó si el empleado renunció o fue despedido.

"El 6 de junio, recibimos un mensaje de un ciudadano preocupado que describió una publicación profundamente ofensiva que había visto en Facebook. En el mensaje, afirmó que la publicación fue compartida por un empleado del distrito. Inmediatamente después de recibir el mensaje investigamos el asunto, vimos la publicación y nos dirigimos al empleado", según una declaración publicada por el distrito escolar el sábado. "No hay manera de pasarlo por alto. La publicación fue racista y la decisión del empleado de compartir esta publicación racista fue una vergüenza. Mission CISD no tolerará el racismo. Aunque algunos pudieran considerar que se trata de libertad de expresión, es nuestro deber como dirigentes de esta comunidad denunciar el racismo, independientemente de la forma que adopte. Las opiniones compartidas por esta única persona no son las opiniones de Mission CISD y estamos agradecidos de que un ciudadano haya llamado nuestra atención."

Mission CISD dio a conocer una declaración de seguimiento el lunes, anunciando que la persona en cuestión ya no trabaja con ellos.

Somos Noticias no pudo contactar al empleado para obtener sus comentarios.