Donald Trump Jr. dio positivo a coronavirus

By: Jonathan Lemire

WASHINGTON (AP) - Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente Donald Trump, está en cuarentena tras conocer que tiene el coronavirus, dijo un portavoz.

Trump Jr. se enteró de su diagnóstico a principios de esta semana y no ha tenido síntomas, agregó el vocero, que habló a condición de guardar el anonimato para poder discutir información médica privada.

Trump Jr., de 42 años, está siguiendo todas las directrices médicas recomendadas para el COVID-19, añadió la fuente.

Es el miembro más reciente de la familia presidencial en infectarse con el virus, el cual ha matado a más de 250.000 personas en Estados Unidos e infectado a casi 12 millones.

El presidente electo Joe Biden hizo de la respuesta que dio el presidente Trump a la pandemia uno de los puntos centrales de su recién concluida campaña por la Casa Blanca, aunque Trump no ha reconocido el resultado.

El mandatario, la primera dama y su hijo Barron se recuperaron de la infección en octubre. El presidente se pasó tres días en un hospital militar, donde fue tratado con medicamentos experimentales. La primera dama convaleció en la Casa Blanca.

La novia de Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, dio positivo al virus en julio.

(Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.)