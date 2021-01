EE.UU. emite alerta de posibles actos de terrorismo interior

By: Ben Fox y Eric Tucker

in Hechos Valle

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 6 de enero de 2021, partidarios del entonces presidente Donald Trump tratan de atravesar una barrera policial en el Capitolio en Washington. (AP Foto/Julio Cortez, File)

WASHINGTON (AP) - El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió el miércoles un boletín de terrorismo interior que alerta sobre la posibilidad de actos violentos por parte de personas motivadas por sentimientos contra el gobierno después de la elección del presidente Joe Biden.

Sin mencionar una amenaza en particular, el Departamento dijo que reina "un ambiente amenazador acentuado en todo Estados Unidos", el cual cree que "persistirá" en las próximas semanas. Dijo que consultó con fuerzas policiales y agencias de inteligencia antes de emitir su alerta sobre la posibilidad de extremismo violento por grupos nacionales.

"La información apunta a que ciertos extremistas violentos motivados ideológicamente que objetan el ejercicio de la autoridad gubernamental y la transición presidencial, así como otras quejas alentadas por narrativas falsas, podrían seguir movilizándose para incitar a la violencia o cometerla", dijo el boletín.

El gobierno federal suele advertir a las policías locales por medio de boletines y avisos sobre las perspectivas de violencia vinculadas con alguna fecha o evento, como el 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra el Día de la Independencia.

Pero este boletín, emitido a través del Sistema Nacional de Avisos sobre Terrorismo, tiene la particularidad de que introduce al gobierno de Joe Biden en el debate sobre la manera de describir o caracterizar actos motivados por ideologías políticas y sugiere que considera la violencia con el fin de revertir la elección como algo afín al terrorismo.

La redacción del breve documento indica que los funcionarios de seguridad nacional ven un hilo conector entre los actos recientes de violencia motivados por quejas contra el gobierno, sea por las restricciones del COVID-19, los resultados de la elección de 2020 o el uso de la fuerza por la policía. También destaca los actos de violencia racista como los ataques a hispanos en Texas en 2019, así como la amenaza que significan los extremistas motivados por organizaciones terroristas extranjeras.

La situación sigue tensa desde que partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para impedir la certificación del triunfo electoral de Biden por parte del Congreso. El Departamento también menciona alborotos violentos en "días recientes", en aparente alusión a sucesos en Portland, Oregon, vinculados con grupos anarquistas.

El aviso de alerta fue emitido por el secretario de Seguridad Nacional interino David Pekoske. El Senado aún no ha confirmado al designado por Biden para el cargo, Alejandro Mayorkas.

