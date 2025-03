EE.UU. reemplaza la app CBP One para inmigrantes: ahora se enfoca en la autodeportación

By: Priscilla Alvarez y Angelica Diaz Franganillo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está convirtiendo la aplicación que antes utilizaban los migrantes que solicitaban asilo en Estados Unidos en una aplicación en la que los migrantes pueden informar de su intención de autodeportarse, según un comunicado de prensa emitido el lunes.

“La administración Biden explotó la aplicación CBP One para permitir que más de un millón de extranjeros entraran ilegalmente en Estados Unidos. Con el lanzamiento de la aplicación CBP Home, estamos restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem en un comunicado.

La aplicación forma parte de una campaña publicitaria de US$ 200 millones en la que se insta a los inmigrantes a “Stay Out and Leave Now”, según el DHS.

La CBP Home sustituye a la CBP One, una aplicación de 2020 diseñada para que los solicitantes de asilo programaran citas en el puerto de entrada. La administración Trump cerró el acceso a la aplicación minutos después de la toma de posesión del presidente.

La aplicación se actualizará automáticamente para todos los usuarios y ya está disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones móviles.

Funcionarios del DHS afirman que la nueva versión de la aplicación reducirá los costos de aplicación de la ley y permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) centrarse en deportar a los delincuentes. “Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y no volverán jamás”, advirtió Noem.

