EEUU alcanzaría en febrero 514.000 muertes por coronavirus

WASHINGTON (AP) - Estados Unidos sufrirá entre 479.000 y 514.000 muertes por coronavirus de aquí al 20 de febrero, vaticinó el miércoles una de las máximas autoridades del gobierno.

Rochelle Walensky, la nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ofreció el sombrío pronóstico.

Entretanto, el coordinador para lucha contra el coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, prometió que el gobierno actual se atendrá a las evidencias científicas y será transparente con el público al momento de informar sobre la pandemia.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo Zients, está adiestrando más profesionales para aplicar las vacunas. El gobierno autorizará a médicos y enfermeros retirados a que administren la inyección, y los profesionales que reciban licencia en un estado podrán hacerlo en los otros.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con 25,4 millones de casos confirmados y más de 425.000 decesos.

