EEUU: Corte bloquea en parte política de “Esperar en México”

in Somos Noticias

En esta imagen del 30 de agosto de 2019, migrantes, muchos de los cuales fueron devueltos a México en apego al programa "Aguarde en México" del presidente Donald Trump, hacen fila para recibir alimentos en un albergue cercano al Puente Internacional Gateway en Matamoros, Mexico. (AP Foto/Veronica G. Cardenas, Archivo)

Por ELLIOT SPAGAT

Associated Press

SAN DIEGO (AP) — En el giro más reciente para una de las políticas migratorias más emblemáticas del gobierno del presidente Donald Trump, una corte federal de apelaciones señaló el miércoles que bloqueará a partir de la próxima semana una medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta su fecha de audiencia en un tribunal de Estados Unidos.

Pero la Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco indicó que sólo bloquearía la medida “Esperar en México” en Arizona y California, los dos estados fronterizos en los que tiene jurisdicción.

El mismo tribunal había prohibido la medida en toda la frontera sur el viernes, pero suspendió su propia orden después de que el gobierno advirtió que habría graves consecuencias. “Esperar en México” es parte fundamental de la respuesta del gobierno de Trump al gran número de personas que se presentan en la frontera para pedir asilo.

El gobierno federal duce que solicitará la intervención de la Corte Suprema y ha pedido que la medida se mantenga vigente hasta la próxima semana para que el máximo tribunal pueda emitir un veredicto.

El miércoles, los jueces señalaron que la medida “Esperar en México” ya no estará en vigor en la frontera de México con California y Arizona a partir del 12 de marzo. El panel de tres jueces declinó extender su orden a las cortes del circuito federal en los otros dos estados que colindan con México: Nuevo México y Texas.

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido.