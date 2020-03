EEUU recomienda a sus ciudadanos no viajar al extranjero

Personas visitan la terminal internacional del aeropuerto John F. Kennedy el viernes 13 de marzo de 2020 en Nueva York. (AP Foto/Kathy Willens)

Por MATTHEW LEE

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos emitió el jueves una recomendación para que sus ciudadanos no realicen viajes internacionales debido a la pandemia de coronavirus.

El Departamento de Estado instó a los estadounidenses a no viajar al extranjero bajo ninguna circunstancia y a regresar a sus hogares si ya están en el extranjero, a menos que planeen permanecer en el extranjero.

“El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses que eviten todos los viajes internacionales debido al impacto global de COVID-19”, dice el nuevo aviso. “En los países donde las opciones comerciales de viajes de salida siguen disponibles, los ciudadanos estadounidenses que viven en los Estados Unidos deben hacer arreglos para el regreso inmediato a los Estados Unidos, a menos que estén preparados para permanecer en el extranjero por un período indefinido. Los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero deben evitar todos los viajes internacionales”.

Hasta antes de la actualización, el consejo de la dependencia para los ciudadanos estadounidenses era “reconsiderar” todos los viajes internacionales, de conformidad con lo que se conoce como alerta de “nivel tres”. La advertencia global de “nivel cuatro”, como la emitida el jueves, generalmente está reservada para países específicos involucrados en conflictos, desastres naturales o donde los estadounidenses enfrentan riesgos específicos.

Sin embargo, la alerta probablemente tendrá poco efecto práctico porque no es obligatoria y ya hay pocas opciones de transporte para viajes internacionales. La única forma de prohibir a los estadounidenses que viajen al extranjero sería invalidar el uso de pasaportes estadounidenses para dichos viajes, una medida que actualmente sólo está en vigor para Corea del Norte.

Además, el principal impacto de las alertas de viaje del Departamento de Estado es que las compañías de seguros aumenten las primas o cancelen las políticas de viaje para viajes grupales e individuales, muchos de los cuales se habían suspendido incluso antes de que la alerta se elevara al nivel tres a principios de esta semana.

El departamento ya ha advertido a los estadounidenses que muchas embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero operan con personal y horarios reducidos debido al brote de COVID-19 y que los servicios para los estadounidenses que necesitan asistencia son limitados.

