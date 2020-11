El jardinero de Tampa Bay Arozarena arrestado en Yucatán en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El jardinero de Tampa Bay Randy Arozarena fue arrestado en el estado mexicano de Yucatán por una situación que involucra una aparente disputa por la custodia, apenas dos semanas después de ganar el premio Babe Ruth al Jugador Más Valioso en la postemporada.

La fiscalía del estado de Yucatán confirmó este martes que Arozarena fue detenido "por problemas relacionados con su expareja". La oficina no explicó cuáles eran esos problemas, pero el video publicado en las redes sociales sugirió que podría haber involucrado una disputa sobre un niño.

Aún no ha sido acusado formalmente. La ley mexicana permite un período de dos días para que los fiscales decidan si presentan cargos. Normalmente, los sospechosos están en la cárcel en espera de esa decisión.

Arozarena no ha hecho ningún comentario público y no estaba claro si aún contaba con un abogado.

Los medios locales informaron que Arozarena se casó con una mujer colombiana a principios de este mes en Mérida, la capital del estado de Yucatán.

Bateó .377 con 10 jonrones y 14 carreras impulsadas en 20 juegos de postemporada para Tampa Bay.

