El Precinto 3 del condado de Hidalgo ofrece comidas gratis a los niños esta semana

Una organización se está asociando con el Precinto 3 del Condado de Hidalgo para servir comidas gratis a los menores de 18 años esta semana.

El precinto y el Programa de Nutrición de Colonias Unidas ofrecerán comidas gratis en la Iglesia Católica San Martín de Porres, ubicada en 621 W. Main Ave. en Alton.

Check out this week's menu! Free meals will be available to children 18 years of age or younger Monday - Friday from 4:30 p.m. to 5:30 p.m. at San Martin de Porres Catholic Church in Alton. pic.twitter.com/3pths0wsgq