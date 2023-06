El sistema carcelario del condado Cameron presenta deficiencias

Representantes de la comisión de estándares carcelarios de Texas convocaron al sheriff Eric Garza, el juez del condado Cameron Eddie Treviño y al gerente administrativo del condado a una reunión donde se discutió el estatus de las cárceles del condado, y aunque no se han dado a conocer los pormenores en las que se encuentran, se ventiló que algunas de las instalaciones no cumplen con los estándares mínimos que establece el estado para garantizar la seguridad de los internos.

La comisionada Sofía Benavides estuvo presente en la reunión y firmó el documento que tiene que ser entregado al juez del condado para posteriormente ser él quien haga público el resultado de la inspección.

"Es la primera vez que yo voy, y yo fui representando a la corte, pero me imagino que el juez sería el más indicado y como apenas pasó el jueves me imagino que ya para mitad de esta semana lo reciba y me imagino que él como el encabezado del condado" agrego la comisionada Benavidez.

Debido a ello trasciende la preocupación entre familiares de los reos sobre la posibilidad de que al carecer de suficientes carceleros, los prisioneros sean trasladados a centros de detención fuera del estado de Texas.

"He platicado con varias personas que vienen aquí a ver sus familiares y la mayoría no pueden ir hasta allá, pues si estaría mal porque de por sí por el trabajo o lo que sea a veces ya no puede ver su familiar y ahora más ir hasta allá ya no miraría a sus familiares" expresa Sandra Trinidad, un familiar de uno del prisionero en el condado Cameron.

"No, si se los llevan no vamos a poder ver a nadie, yo solo vengo dos veces por semana cuando hay visita lunes y viernes" agrego la familiar de un prisionero, la Sra. Rosario.

Situación que fue desestimada por la comisionada BenavideZ asegurando a familiares de los detenidos que al momento no existe ninguna intención del traslado de los más de mil prisioneros que permanecen en las cárceles del condado Cameron

"Es un rumor... eso no va a pasar?...no, no, este nooo,....eso ni siquiera se está platicando" comentó Sofia Benavidez.

En repetidas ocasiones, durante el transcurso del día y en horario de oficina, intentamos sin éxito contactar al sheriff Eric Garza para conocer su postura sobre las inspecciones.

Por su parte, el juez del condado Eddie Treviño aseguró hacer público el resultado de las inspecciones de las cárceles en cuanto reciba la notificación oficial por parte de la comisión de estándares carcelarios de Texas.