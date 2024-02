En peligro fondos federales de cuidado infantil

By:

in Noticias RGV

Los congresistas en Washington D.C. una vez más están bajo presión para evitar un cierre parcial del gobierno.

"Claro y tienen esta semana para poder entregar fondos a clínicas padres lactantes como está detrás de mí y a guarderías como está para los niños más pobres de nuestra comunidad".

Esta tarde una madre con sus dos pequeñas hijas salen de la clínica WIC en San Carlos.

"Pues sí, si es una ayuda es una gran ayuda tener WIC.", comento madre de hijas, que podría estar impactada por el cierre de gobierno.

Ella nos pidió no mostrar su rostro o divulgar su nombre para que nos pudiera compartir su mensaje.

"Hay muchas familias que no tienen manera de comprar fórmula o leche o huevos, lo que sea que necesitan los niños.", añadió madre afectada.

Ella, como miles de otras familias en todo el Valle de Texas, dependen de las clínicas WIC, no solo para recibir subsidios para pagar por alimentos esenciales para los niños, sino también para recibir cuidado médico primario.

"Si una lata de leche les cuesta 70, 80 hasta $100, esto sería bastante para su presupuesto.", informó David Kowalski Director guarderías Head Start cos. Cameron, Willacy.

Kowalski dice, aunque los padres tengan un empleo formal, muchas veces son de tiempo parcial, y nos les alcanza para que su hijo reciban una buena alimentación.

"Y si no están trabajando y no tienen healthcare services es un ciclo vicioso de que nunca vamos a poder llegar a un compromiso si no tenemos servicios para la comunidad.", agrego Kowalski.

Él le pide a los congresistas que no solo aprueben el presupuesto para estas clínicas y guarderías, sino que también aumente la cantidad de fondos que reciben para que alcance con la inflación de los últimos años.