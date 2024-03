Entra en vigor ley antimigrante en el estado Texas

La policía local y abogados reaccionaron ante la autorización de la SB4 y de cómo la ley será aplicada por las autoridades.

Este puerto detrás de mí es uno de varios puertos de entrada donde la policía local y estatal puede traer a la gente, si encuentran que violaron esta ley SB4

En diciembre, el gobernador Abbott firmó por primera vez la ley SB4 , mientras estaba en Brownsville. La decisión del tribunal supremo solo permite la aplicación de la ley, mientras que los desafíos legales a la misma, continuar en un tribunal federal de apelaciones inferior.

Los departamentos de policía locales deben leer por sí mismos la ley y decidir cómo aplicarla.

Nos pusimos en contacto con más de 10 departamentos de policía para preguntarles cómo aplicarían la ley. La mayoría no quisieron hablar o no pudieron en este momento.

El departamento de policía de Mission nos permitió hablar con ellos sobre su mensaje a la comunidad, diciendo que se harán arrestos en circunstancias limitadas.

"Estoy tranquilizando a la comunidad que no tiene nada que ver con ellos. Pueden dirigirse a su departamento de policía. No vamos a centrarnos en sí tienen un visado caducado o si cruzaron hace 10 años y viven aquí. No nos vamos a centrar en eso. La ley dice que visualmente te vemos cruzando la frontera entre los puertos de entrada, nadando o en barco para entrar en Estados Unidos. En eso nos vamos a centrar", agrega Art Flores, departamento de policía de la Mission

La policía de Mission dijo que quieren que los miembros de la comunidad que están en los EE.UU. Ilegalmente continúen acercándose. Y no tengan miedo de hablar con la policía de Mission. El jefe también dice que sus oficiales no estarían haciendo perfiles raciales.

Un abogado de defensa criminal de Harlingen también está reaccionando a la decisión de la corte suprema. Ric Barrera, habló sobre la posibilidad de alienar a las personas que viven en el país ilegalmente.

"Corremos el riesgo ahora Que puede haber problemas de salud y seguridad que no se abordan Debido a que las personas que normalmente les informe tienen miedo de ser arrestado a sí mismos Por tener lo que la policía puede creer Es la documentación adecuada", agrega Ricardo Barrera, Harlingen abogado de defensa criminal.

Después de la decisión del tribunal, ahora hemos oído que las autoridades policiales en el condado Hidalgo se reunirán mañana, organizado por el fiscal de distrito, cómo llegar a la misma página sobre SB4.