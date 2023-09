ERCOT solicita conservar el uso de energía en el Valle por las altas temperaturas

El intenso clima de las últimas 72 horas ha llevado a que el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) emita alertas constantes para disminuir el consumo de energía, situación que protege las reservas, pero afecta a comerciantes locales.

Este viernes 8 de septiembre, la temperatura alcanzó un límite de 102°, por lo que ERCOT solicitó a los texanos conservar el uso de la electricidad dadas las bajas reservas operativas de la red.

Según la compañía de electricidad AEP, esta situación para el sur de Texas tiene una condición especial.

"Las altas temperaturas están afectando a todos y esto está sucediendo en toda la red de ERCOT, en todo Texas y los estados adyacentes, por lo que este es probablemente uno de los veranos más calurosos que hemos tenido, si no el más caluroso en la historia reciente o registrada", dijo Larry Jones, portavoz de AEP Company.

Estas nuevas medidas, que invitan a restringir el consumo de electricidad, se suman a las actuales restricciones del agua en otros puntos del condado hidalgo.

"Obviamente, estamos en una temporada que el calor está en los tres dígitos, todos los días, no ha llovido y no se refresca, no nada más es sobre electricidad y conservar energía, pero también es de tener la conservación del agua porque no hemos tenido nada de agua, no ha llovido", agregó Everardo Villarreal, comisionado del Precinto 3 del condado Hidalgo.

Sin embargo, los efectos económicos se dirigen, en gran parte, a los negocios locales.

"Si nos va a afectar, pero hay que siempre hallar la solución en cómo encontrar más agua, y encontrar otra solución. No hay problemas, pero la solución de nuestro negocio es que todavía vamos a tener ventas", agregó Lynette Sáenz, vocera de 'The Oak Conway' en Mission.

Según ERCOT, la invitación es para que todos los condados tomen medidas preventivas debido a las bajas reservas de operación en las redes eléctricas y los mínimos porcentajes en las reservas de agua que suplen las distintas regiones de Texas.

Por ahora los pronósticos del clima apuntan a que este fin de semana tendrá temperaturas superiores a los 3 dígitos, por lo que las medidas restrictivas continúan en pie y en gran porcentaje están a discreción de la misma comunidad.