Estados Unidos activa su alerta de no viajar para el estado de Tamaulipas

By: Sonia Pérez D. y Alfredo Peña

in Hechos Valle

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) - México aún no identifica los 19 cuerpos que fueron encontrados calcinados en Tamaulipas el sábado pasado, mientras en Guatemala familiares de por lo menos 13 personas, que se cree podrían estar entre los fallecidos, realizarán el lunes pruebas de ADN para cotejarlos con los restos.

El descubrimiento en la localidad de Camargo, en la frontera de Tamaulipas y el valle de Texas, provocó una serie de rumores que apuntan a que los cadáveres pudieran ser migrantes del departamento de San Marcos, fronterizo entre Guatemala y México, por lo que la embajada guatemalteca inició contacto con funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado para solicitarles apoyo en la identificación.

Ramiro Coronado, tío de Adán Coronado, un hombre de 31 años que se presume pudiera estar entre los fallecidos, explicó por qué las familias creen que sus familiares habrían sido asesinados. Coronado habló vía telefónica con The Associated Press para explicar que las familias de por lo menos 13 migrantes dejaron de tener contacto con éstos desde el pasado jueves. "Era un grupo que viajaba juntos", dice.

"Era la primera vez que se iba, él manifestó que quería mejorar su situación de vida con su familia y con la sociedad", relata el tío que asegura salieron de su comunidad hace unos 15 días y que estaban por la zona de los hallazgos cuando dejaron de tener contacto con ellos y que hasta ahora no logran ubicar.

El lunes 12 familiares viajaron desde San Marcos a la capital guatemalteca para pedir apoyo en la búsqueda de sus familiares. La cancillería guatemalteca dijo que ya se inició contacto con autoridades mexicanas. Coronado dijo que hoy se hará las muestras de ADN para enviarlas a México.

En México un funcionario que pidió anonimato por no tener la facultad de hablar con la prensa dijo que en uno de los tres vehículos donde se localizaron los cuerpos se encontraron tres armas automáticas y de alto poder, además que entre los restos había lo que parecen ser celulares pero ante lo incandescente del fuego se destruyeron.

Hasta ahora ningún cuerpo ha sido identificado y en algunos se desconoce su sexo debido a la condición en que quedaron los restos. El funcionario dijo que en la zona no encontraron casquillos percutidos por lo que presumen que tal vez murieron en otro lugar y luego llevados a donde los quemaron.

"Los cuerpos presentan impactos de bala y también la camioneta donde estaban", dijo.

Sobre la investigación dijo que se hará un 'barrido' en el área para localizar indicios. "También se pedirá si en esos municipios pueda haber cámaras de vigilancia y así saber cómo es que ocurrieron los hechos" agregó.

La ciudad de Camargo forma parte de la zona limítrofe con el estado de Texas y desde hace años ha sido punto de disputa entre el Cártel Del Golfo y la escisión de Los Zetas conocida como Cartel Del Noreste.

Mario Gálvez, diputado por el departamento de San Marcos, publicó en sus redes sociales el nombre de 3 mujeres y 10 hombres identificados por familiares y que supuestamente habrían fallecido en territorio mexicano, lamentando los hechos.

"Hemos tenido contacto con familiares, ellos dicen que son sus familiares los que aparecieron, tienen información que era ese grupo, que viajaban juntos, la intención era migrar con familiares a Estados Unidos, le hemos pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores que apoye a las familias y la repatriación de los cuerpos", dijo Gálvez.

El diputado explicó que la zona es un área de mucha pobreza. "No encuentran oportunidades de desarrollarse en sus comunidades, están en total abandono histórico del Estado, el sueño de nuestros niños y jóvenes se convierte en llegar a territorio estadounidense", dijo Gálvez y agregó que las condiciones que tienen para atravesar México es complicada que incluso pone en riesgo sus vidas.

Peña reportó desde México.

