Estados Unidos alivia las restricciones de asilo en la frontera en medio de desafíos legales

By: Elliot Spagat y Adriana gomez Licon

in Hechos Valle

MCALLEN, Texas (AP) - Domingo Antonio Zeledón viajó durante casi tres semanas desde su ciudad natal en Nicaragua, dejando atrás a su esposa y a sus tres hijos menores para viajar a Estados Unidos con su hijo de 17 años.

El hombre de 39 años no podía mantener a su familia con ingresos equivalentes a 5 dólares diarios. Incluso después de cruzar la frontera en el Valle del Río Grande de Texas y recibir una prueba de COVID-19 mientras estaba detenido, no pensó que se le permitiría quedarse en los Estados Unidos para buscar asilo. Otros migrantes le aseguraron que no lo haría.

"No sé por qué no fui expulsado como los demás", dijo Zeledon en un refugio en McAllen, Texas, la semana pasada, mientras se preparaba para partir hacia Wisconsin para unirse a un amigo y trabajar en la construcción.

A medida que los migrantes se enfrentan a la incertidumbre sobre quién puede quedarse y quién no, la administración de Biden está modificando la forma en que está utilizando los poderes relacionados con la pandemia conocidos como Título 42, que lleva el nombre de una sección de una oscura ley de 1944 que el ex presidente Donald Trump aprovechó de manera efectiva. poner fin al asilo mientras los funcionarios de salud buscaban evitar la propagación del coronavirus.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el martes que estaba tomando medidas para aliviar más de un año de restricciones de asilo que han llevado a las autoridades fronterizas a expulsar rápidamente del país a adultos solteros y a muchas familias migrantes con niños mayores. A diferencia de Trump, el presidente Joe Biden ha eximido a los niños no acompañados.

Un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijo el lunes que los cambios fueron el resultado de las negociaciones para resolver una demanda que la organización presentó en un tribunal federal en Washington, D.C.

La administración Biden acordó eventualmente permitir que unas 250 personas por día crucen los cruces fronterizos del sur para buscar refugio en los Estados Unidos. Seguridad Nacional dijo que estaba "trabajando para simplificar un sistema para identificar y procesar legalmente a personas particularmente vulnerables que justifican excepciones por razones humanitarias bajo la orden del Título 42". Se les permitirá buscar protección humanitaria a través de un consorcio de organizaciones no gubernamentales después de ser examinados para COVID-19.

Alrededor de 2.000 personas ya han sido eximidas de la expulsión y se les permitió ingresar al país para solicitar asilo u otras formas de protección en los Estados Unidos, dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.

“Si bien se espera que estas concesiones salven vidas, no sustituyen la eliminación del Título 42 y la restauración completa del procesamiento de asilo”, dijo Gelernt.

El gobierno también ha dejado de transportar a familias migrantes del Valle del Río Grande, el corredor más transitado del país para los cruces ilegales, a El Paso y San Diego para ser expulsadas a México. Estados Unidos puede reanudar los vuelos "si considera que las circunstancias lo justifican", dijeron ambas partes.

Seguridad Nacional dijo en un comunicado que los vuelos se detuvieron inicialmente en función de "necesidades operativas" y que las negociaciones dieron como resultado una "suspensión continua".

Biden ha enfrentado críticas de los progresistas por mantener el asilo fuera del alcance de muchos y por crear políticas que alienten a los padres a enviar a sus hijos solos al otro lado de la frontera. Los críticos con mentalidad de aplicación de la ley dicen que eximir a los niños no acompañados de la expulsión llevó a un número récord de cruces de la frontera entre Estados Unidos y México y que un mayor levantamiento de las restricciones invitará a muchas más personas a venir.

Los defensores de la inmigración han aumentado la presión para poner fin a las expulsiones por completo, argumentando que no se pueden defender únicamente por motivos de protección de la salud pública. Los migrantes suelen ser expulsados ??a México dentro de las dos horas posteriores a ser recogidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Los funcionarios de la administración han insistido en que los poderes pandémicos existen por razones de salud pública, pero han sido vagos sobre el sistema de asilo "humano" que Biden prometió durante su campaña. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a los legisladores la semana pasada que se necesitan mejoras.

En abril se encontraron unas 50.000 personas en familias. Aproximadamente una de cada tres familias fue expulsada a México. Al resto se les permitió permanecer en los Estados Unidos para solicitar asilo.